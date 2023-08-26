الثانوية العامة "دور ثان".. 4 حالات غش إلكتروني بامتحاني الكيمياء والجغرافيا

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) اليوم السبت، امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، بإجمالي عدد (14739) طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي عدد (5429) طالبا وطالبة، أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بعدد (3) طلاب وطالبات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش، حيث تم ضبط طالبين بمحافظة (القاهرة، وكفر الشيخ) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "الكيمياء"، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي (الغربية، والجيزة) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الجغرافيا"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.