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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام عباس بمحكى القلعة.. ومشاركة أولى لسيمون

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس
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تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي  تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء الاثنين المقبل، الموافق 28 أغسطس على مسرح المحكى أمسية تستعيد ذكريات الاعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات .  

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطه ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين ، حلال عليك ، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها .

الدورة 31 مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية مسرح المحكى