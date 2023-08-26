الطب الشرعي يفحص جثة شاب مصاب بطلق ناري فى كرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس داخل غرفته.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان عما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه واستدعت اسرته لسؤالهم للوقوف حول ملابسات الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى “جمال.م.ك”، 30عاما، مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.