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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الصحة: توزيع 256 «كراش كار» بأقسام الطوارئ

د حسام عبدالغفار
د حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة والسكان
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أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير التجهيزات الطبية المكملة في المستشفيات، والتي تتضمن أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والقساطر التداخلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوفير 256 «كراش كار» التي تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعهم على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية. 

وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 6 حضانات بمستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج، وتجهيز قسم الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام، وتوفير 16 حضانة أطفال مبسترين وجراحة لمستشفى احمد ماهر التعليمي ، وتوفير 11 حضانة بمستشفى الباجور التخصصي، وتوفير4 حضانات أطفال لمستشفى الفرافرة، وتشغيل 16 سرير رعاية مركزة أطفال بمستشفى فرشوط.  

ونوه «عبدالغفار» إلى توفير 15 مونيتور، و10 حضانات لمستشفى ناصر التخصصي، و8 حضانات، و8 مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، لمستشفى شبرا العام، وتجهيز مستشفى دسوق العام بـ4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب، وتوفير 6 أجهزة مونيتور لمستشفى أم الأطباء، وماكينة غسيل كلوي بقسم الرعاية المركزة في مستشفى شرق المدينة، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى البدرشين المركزي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن الوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى في أقسام الرعاية.

أحمد ماهر اقسام الطوارئ استمرار العمل الأشعة المقطعية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الخدمات الطبية الموارد البشرية بمستشفى البدرشين مستشفي البدرشين المركزي مستشفى احمد ماهر التعليمي مستشفى شرق المدينة مستشفي دسوق العام مستشفي حلوان مستشفى فرشوط مستشفى ناصر مستشفى شبرا العام مستشفيات الصحة وزارة الصحة والسكان