أوكرانيا: 260 ألف جندي قتلى الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 260 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و390 دبابة و8 آلاف و539 من المركبات المدرعة و5 آلاف و379 من النظم المدفعية و726 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و497 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و823 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 804 من المعدات الخاصة و4 آلاف و367 طائرة مسيرة وإسقاط 1411 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.