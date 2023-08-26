يقتل ابنه ويصيب زوجته و4 من أبنائه.. تفاصيل مشاجرة عائلية في الوراق

شهدت منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، واقعة مأساوية عندما أطلق رب أسرة وابلًا من الأعيرة النارية صوب زوجته وأولاده وبناته بعد نشوب خلافات بين المتهم وزوجته على مصاريف المنزل.

ووفقا للتحقيقات؛ فإن الحادثة وقعت عقب صلاة المغرب، حيث كانت الأسرة المكونة من العامل وزوجته و٥ من أبنائه (ولدين، و٣ بنات) يتحدثون داخل شقتهم حول الأمور المادية للمنزل ليتحول الأمر فيما بعد إلى مشاجرة بين الرجل وزوجته.

وعلى إثر تلك المشادة حاول الابن الأكبر "محمد" البالغ من العمر ٢١عامًا التدخل لإنهاء الخلاف وحاول الدفاع عن والدته أثناء تعدي أبيه عليها، ليدخل الأب إلى غرفة نومه ويستل سلاحا "طبنجة"، ويطلق الرصاص عليهم، دون أن يشعر، حتى يقتل الابن الأكبر بطلقة فى قلبه، بينما تصاب والدته فى رأسها، ويصاب أشقاؤه فى أماكن مختلفة.

لحظات من الصمت عاشها الأب بعدما أسقط زوجته و٥ من أبنائه على الأرض والدماء تسيل من أجسادهم، دون محاولته الهروب من مسرح الجريمة، فمكث بجانب جثثهم، حتى حضرت الشرطة وتم القبض عليه.

وفق شهادة شهود العيان فإن أقوالهم فى القضية أوضحت أن المتهم الذى يدعى أحمد يبلغ من العمر ٤٥ عاما وشهرته أحمد النون كان يعمل موظفا عاديا، وكان له تاريخ مرضى مع "الصرع" وكان يخضع للعلاج والأدوية عندما تأتى له النوبات.

وفى يوم الواقعة، سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا إلى مكان إطلاق النيران، ليجدوا المتهم قد أطلق الرصاص على أسرته وقتل ابنه الأكبر محمد بعدما أطلق صوبه رصاصة عن قرب استقرت فى صدره، بينما زوجته وباقى أبنائه مصابون وفى حالة حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى وهم"رجب ١٢ سنة، وفتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما، و تقى ١٤ عاما، ولوجى ٤سنوات"، حيث إن الابن الأكبر كانت الطلقة فى قلبه، بينما الزوجة فى رأسها، وباقى الأبناء فى أماكن مختلفة من جسدهم.

وكشف شهود العيان أنه بعد وقوع المشاجرة بين الأب وزوجته وتعديه عليها بعصا خشبية، وخلال مشاهدة الابن الأكبر تلك المشاجرة حاول الدفاع عن أمه، لتتحول المشاجرة بين الأب ونجله وبعد تطور المشاجرة ذهب المتهم إلى غرفته وكان لديه (طبنجة) خاصة به، غير مرخصة،يخفيها بغرفته، فأمسكها وأطلق النار عليهم كلهم، فتوفى الابن الأكبر فى الحال وباقي الضحايا يخضعون للرعاية الطبية فى المستشفى فى حالة حرجة.

وأمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابنه وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة فى مذبحة الوراق على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم أحمد النون ٤٥ عامًا، والمتهم بقتل ابنه ٢١ عامًا وإصابة زوجته وأولاده الأربعة رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية على مصروف البيت فى الوراق، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وأمام جهات التحقيق قال المتهم إنه فى الفترة الأخيرة كان مديونًا بمبالغ مالية، فتسببت له بأزمة نفسية، مما دفعته لأخذ الطبنجة الخاصة به، وقتل ابنه الأكبر، وإصابة زوجته وأولاده الأربعة بالرصاص من بينهم ٣بنات، ولم يهرب من مسرح الجريمة، بل جلس بجوار جثثهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.