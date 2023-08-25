الدوري الإنجليزي.. جاكسون يقود هجوم تشيلسي أمام لوتون تاون

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوتون تاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويستضيف تشيلسي، اليوم الجمعة، لوتون تاون بملعبه ستامفورد بريدج، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السنغالي نيكولاس جاكسون، هجوم البلوز أمام الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج، قادمًا من التشامبيونشيب.

ويتواجد الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب خط وسط الفريق اللندني، في التشكيل الأساسي، بعدما تعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من برايتون.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز السابع عشر بلا نقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ديساسي - تياجو سيلفا - كولويل

خط الوسط: جوستو - كايسيدو - إنزو فيرنانديز - تشيلويل

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون كونور جالاجير.