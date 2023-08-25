استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على "جنين" يوليو الماضي

استشهد شاب فلسطيني من بلدة "جبع" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المُحتلة، مساء اليوم الجمعة، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي.

وكان الشاب عز الدين كنعان (20 عامًا)، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانه أوائل الشهر الماضي على مخيم جنين.

وقال أقارب الشهيد إنه سيتم مواراة جثمان الشهيد الثرى غدًا السبت بعد صلاة الظهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف الأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطنًا بينهم 30 بحالة خطرة