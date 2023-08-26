9 سبتمبر.. مؤتمر «المشهد الشعري في القليوبية» باتحاد كتاب مصر

تنظم نقابة اتحاد الكُتاب بالقليوبية مؤتمرًا بعنوان "المشهد الشعري في القليوبية بين الفصحى والعامية" دورة الراحل الدكتور محمد يحيى حجاج، ويقام اللقاء يوم السبت الموافق 9 سبتمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي نقيب عام اتحاد كتاب مصر، بمقر النقابة الفرعي بمحافظة القليوبية.

ويأتي برنامج المؤتمر كالآتي: الافتتاح الساعة 11 صباحًا تقديم الشاعرة إكرام عمارة سكرتير عام النقابة وكلمة ممثل النقيب العام الشاعر جابر بسيوني رئيس لجنة النقابات الفرعية، ثم كلمة رئيس المؤتمر د ثريا العسيلي وكلمة الأمين العام للمؤتمر المستشار شريف العجوز.

ثم تكريمات الجلسة البحثية الأولى "سمات البيئة على شعراء القليوبية" في تمام الساعة 12 ظهرا، وفي الساعة 1.30 ظهرا يدير الشاعر والفنان أحمد نصر الدراسة الأولى المعنونة بـ -دراسة الشاعر والناقد طارق عمران تعقيب الشعراء، والدراسة الثانية للأديبة والناقدة سعاد عبد الله، ثم تعقيب الشعراء الجلسة البحثية الثانية وقراءات شعرية في شعراء القليوبية، ومن الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 2.30 عصرا تدير الدكتورة أماني الجندي عرض دراسة الناقد سمير البحيري، ثم تعقيب الشعراء والاستراحة في تمام الساعة 2.30 عصرًا.

وتأتي الجلسة البحثية الثالثة المعنونة بـ "الاتجاهات الشعرية في القليوبية.. بين القديم والحديث" في تمام الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 عصرا ويديرها الشاعر سعيد الصاوي، دراسة الناقد رفعت المرصفي ويبدأ تعقيب الشعراء وتوصيات المؤتمر والختام من الساعة 4 حتى الساعة 4.30 عصرا، ثم فقرة فنية من ٤.٣٠ حتى ٥.٣٠ أمسية شعرية مفتوحة ومن الساعة ٥.٣٠ مساء حتى ٧.٣٠ مساء يديرها الشاعر عاطف الجندي والشاعر الكبير عصام بدر.