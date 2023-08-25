الجزيرة يصعد السرنجاوي الصغير للفريق الاول لكرة اليد

فى خطوة هامة لتدعيم الفريق الأول والاعتماد على أبنائه، قام نادي الجزيرة الرياضي بتصعيد محمد السرنجاوى ( السرنجاوى الصغير ) إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

يعتبر السرنجاوي الصغير صاحب العشرين عاما، أحد المواهب المتميزة فى كرة اليد ويلعب فى مركز صانع العاب ( وسط ملعب ) وأحيانا جناح أيسر

بدأ حياته فى كرة اليد داخل نادي الزهور ثم انتقل إلي نادي هيليوبوليس قبل أن ينتهي به المطاف فى نادى الجزيرة الرياضي.

يدرس السرنجاوي الصغير فى كلية الهندسة، قسم ميكاترنك،س وهو حفيد الراحل المهندس محمود السرنجاوي رئيس نادي الزهور السابق ونجل المهندس وائل السرنجاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الجمباز.

ومن المنتظر أن يبدأ السرنجاوي الصغير مسيرته مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة مطلع الموسم الجديد.

وتولى حسين زكى نجم الزمالك السابق فى كرة اليد الشهير بـ الكونكورد القيادة الفنية لفريق الجزيرة للرجال بداية من الموسم المقبل فى إطار خطة النادى لاستعادة مكانة الفريق المحلية .