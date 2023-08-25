الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنوه يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات مُناهضة للاستيطان قام بها فلسطينيون شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على مدنيين فلسطينيين شمال الضفة وجنوبها.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية في محافظة "قلقيلية" شمال غرب الضفة، حيث اقتحم جنود الاحتلال المنطقة المذكورة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات منهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت كذلك مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية شرق "نابلس" بشمال الضفة الغربية، واعتدت بالضرب على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته قمع جنود الاحتلال للمسيرة.

وفي جنوب مُحافظة (نابلس)، اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، "نبع قريوت" بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب فلسطينيين تصدوا للاقتحام، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في جنوب مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية إن مُستوطنين هاجموا مدنيين فلسطينيين وسياراتهم وأغلقوا الطرق القريبة من المُستوطنات بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بلدات وقرى الخليل الجنوبية ومدينة الخليل ذاتها.