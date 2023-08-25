الجيش الصومالي: القضاء على 27 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الجمعة مقتل نحو 27 عنصرا من مليشيات (الشباب) الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، في عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الصومالي أمس الخميس في منطقة "أوديغلي" بمحافظة "شبيلي السفلى"، جنوب البلاد.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبدالرحمن يوسف العدالة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) إن القوات نجحت خلال العملية في تدميرعدة مواقع ومركبات تستخدمها مليشيات (الشباب) المتطرفة.

وأضاف أنه بعد تدمير مواقع مليشيات (الشباب) نفذت القوات عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع فلول المليشيات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات (الشباب) المتطرفة من المناطق القليلة المتبقية.