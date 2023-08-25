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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المُشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. 
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي مُقتضب، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت على بعضهم بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالكسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى من أجل الصلاة. 
وقالت مصادر أنه جرى اعتقال فلسطيني من سُكان القدس عند باب الأسباط وهو أحد أبواب المسجد المبارك.

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