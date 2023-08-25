مهرجان العلمين.. رسالة كريم عبد العزيز ليحيى الفخرانى |فيديو

نشر الفنان كريم عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو تكريمه من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين.

https://www.instagram.com/reel/CwXVZE6MWUY/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق "مبروك المهرجان وفرحان جدًا بتكريمى فى بلدى، وفرحان فرحة خاصه إن الرئيس الشرفى للمهرجان هو الدكتور يحيى الفخرانى".

وتابع "إحنا نتاج هذا الجيل العظيم، ولى الشرف إنى كنت واقف جنب الدكتور يحيى الفخرانى، شكرا الدكتور أشرف ذكى والشركة المتحدة لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين وللجائزة".

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، يحتفل بمرور ٦٠ عام على إنتاج أول عمل درامى مصرى مسلسل "هارب من الأيام".