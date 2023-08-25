وزير الأوقاف: انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة بالوادي الجديد

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه جرى انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبري بالطاقة الشمسية النظيفة، والبالغ عددهم 33 مسجد بمحافظة الوادي الجديد كمرحلة أولي وجاري إعداد خطة لدخول 50 مسجدا جديدا ضمن المشروع.

وأشار الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مطالبا مديري إدارات الأوقاف بالقليوبية بتحديد المساجد الكبري لدخولها ضمن المشروع الجديد، وتشجيع رجال الخير والمحافظة علي المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.