ads
الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الأوقاف: انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة بالوادي الجديد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه جرى انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبري بالطاقة الشمسية النظيفة، والبالغ عددهم 33 مسجد بمحافظة الوادي الجديد كمرحلة أولي وجاري إعداد خطة لدخول 50 مسجدا جديدا ضمن المشروع.

وأشار الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مطالبا مديري إدارات الأوقاف بالقليوبية بتحديد المساجد الكبري لدخولها ضمن المشروع الجديد، وتشجيع رجال الخير والمحافظة علي المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف مشروع إنارة المساجد الكبري بالطاقة الشمسية النظيفة ذكرى افتتاح القناطر الخيرية احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية