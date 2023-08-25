نوع شديد التحور من كوفيد ينتشر حول العالم

كشف مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، إن إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم "بي.إيه.2.86" رصدت في أكثر من دولة، منها سويسرا، وجنوب أفريقيا، وإسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويعتبر "بي.إيه.2.86" أحد متحورات أوميكرون، ويمتلك أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس، مقارنة بالمتحور "إكس.بي.بي.1.5"، الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورصد لأول مرة في الدنمرك يوم 24 يوليو، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

وقال 12 عالما من أنحاء العالم، إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور "بي.إيه.2.86"، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة؛ نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

وقالت ماريون كومبانس عالمة الفيروسات الهولندية والتي تقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية "نحن في مرحلة مختلفة جدًا من الجائحة".