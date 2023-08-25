رامي صبري يحيي حفلاً كامل العدد وبتجهيزات عالمية بالساحل الشمالي.. صور

أحيا النجم رامي صبري، قبل قليل، حفلاً غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي بعد سلسلة من الحفلات الناجحة خارج مصر خلال الفترة الماضية.



ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث امتلأت جنبات ساحة الحفل بالجمهور الذي تواجد لحضور الحفل الذي يحييه "ملك الفرفشة" رامي صبري.



وقدم الحفل بتجهيزات عالمية للمسرح وأجهزة الصوت والإضاءة حيث حرص رامي أن يكون الحفل مختلفًا ومميزًا عن الحفلات الأخرى.



وقدم رامي خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته القديمة والحديثة، منها: ملك الفرفشة ويمكن خير وغيرها، كما تواجد معه على المسرح عدد من الراقصات حيث قدمن عددًا من العروض المميزة.