السيد خضر: الأمن الاقتصادي والغذائي على رأس أولويات بريكس

أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن ما يهم المواطن المصري معدلات التضخم في ظل الأزمات الكبيرة العالمية وما يؤثر على أداء الأسعار عالميا وداخليا، مفيدا بأن الأمن الاقتصادي والغذائي سيكون من أهم البنود التي سيتناولها تجمع بريكس الفترة القادمة.



وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مصر تهدف إلى تحقيق التوازن حتى يشعر المواطن بأن الدولة لا تريد اي أعباء إضافية، مؤكدا أن انضمام مصر لقمة بريكس سيكون له أثر على البيئة الاقتصادية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية سواء في مصر أو القارة الأفريقية، ومصر ستكون قاطرة الاستثمار في افريقيا.



وتابع: "الاستثمارات التي ستدخل السوق المصري بعد الانضمام لقمة بريكس سيجذب مزيد من الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل وانخفاض معدلات التضخم"، موضحا أن الانضمام لبريكس والتعامل بالعملة المحلية بين اعضاءه سيقلل الطلب على الدولار مما يخفف الضغوط الاقتصادية.

