سموحة يفوز على البنك الأهلي ٣-١ودياً استعداداً للموسم الجديد



فاز فريق الكرة بنادي سموحة ، بقيادة أحمد سامي ،على نظيره البنك الأهلي ،بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

سجل أهداف سموحة حسام حسن ،من ضربة جزاء،وأضاف المغربي عبد اللطيف قسو الهدف الثانى وأضاف أبو بكر هدف سموحة الثالث.

بينما أحرز هدف البنك الاهلى اسامه فيصل من ضربة جزاء

انتهى الشوط الأول والذى تسيده سموحة لعبا ونتيجة بهدفين مقابل لا شىء

وفى الشوط الثانى نجح كل فريق فى احرز هدف واحد لينتهى اللقاء بثلاثية مقابل هدف

اتسم اللقاء بالقوة والندية وقام حكم اللقاء بطرد ابو بكر محمد لاعب سموحه والذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين.