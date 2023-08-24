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الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز مالك مطبعة بالجيزة ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز مالك مطبعة ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه بطباعة 85 ألف كتاب تعليمي خارجي بدون تصريح، بالإضافة إلي عدم حصوله علي تفويض من أصحاب  الحقوق المادية والأدبية، كما تم التحفظ علي الكتب المضبوطة والأدوات المستخدمة في ذلك.

يذكر أن معلومات قد وردت الإدارة العامة لمباحث المصنفات تؤكد  قيام مالك مطبعة  بالجيزة، بطباعة عدد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، أو تصريح من الجهات المعنية، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسؤول، وعُثر على 85 ألف كتاب تعليمي لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

٢٤ ساعة الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإدارة العامة لمباحث الجهات المعنية