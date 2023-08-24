مدرب طائرة الزمالك: ندرس خوض وديات بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

تحدث حسام شكري مدرب فريق كرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن استعدادات الفارس الأبيض للموسم الجديد الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات محليا وأفريقيا وعربيا.

وقال شكري في تصريح للبوابة نيوز، اليوم الخميس، إن المعسكر الإعدادي الرئيسي للفريق استعدادا للموسم الجديد سيكون بالقاهرة وسيشهد تجهيز اللاعبات بشكل بدني وفني قوي.

وأضاف، ندرس خوض بعض المباريات الودية بالإسكندرية بعد خوض معسكر القاهرة، خاصة وأن الإسكندرية تضم فرق مميزة في الطائرة مثل سبورتنج وسموحة.

ويقود طائرة الزمالك، حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي، أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بالموسم الماضي بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز علي الأهلي.