ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( SABEEL STAR ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 178 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38231 طن تشمل: 12281 طن ملح صب و800 طن كسب صويا و7037 طن رمل و578 طن ملح صوديوم معبأ و3225 طن علف بنجر و3650 طن مولاس و600 طن يوريا و10060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51766 طن تشمل: 10500 طن خردة و708 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و7931 طن حديد و5714 طن ابلاكاش و6000 طن فول صويا و5413 طن قمح و8000 طن قمح مطحون.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 486 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4965 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119119 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5877 شاحنة.