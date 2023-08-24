دول الإيكواس ترفض مخطط الفترة الانتقالية في النيجر

أعلنت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" رفضها للمقترحات التي كانت قد أعلنتها جماعة الانقلاب العسكري في النيجر، حيث شمل المقترح البدء في تنفيذ خارطة طريق لفترة انتقالية في البلاد تقدر بـ3 سنوات، حيث اعتبرت دول المنظمة المقترح بأنه "إجراء مستفز".

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن عبد الفتاح موسى، مفوض السلم والأمن في منظمة الإيكواس، قوله أن المنظمة تتعمد سلك سبيل الدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لتجنيب البلاد أزمات أمنية، مشيرًا إلى أن المباحثات التي دخلت فيها دول غرب أفريقيا مع سلطات الانقلاب لم تسفر عن نتائج جديدة.

وأضاف أن دول المنظمة تعمل على وقف الانقلابات العسكرية في النيجر التي عانت طوال تاريخها من الانقلابات العسكرية التي أثرت على الأوضاع السياسية والاقتصادية كافة، لافتًا إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة سواء المباشرة أو التي ضمن قنوات خلفية وسرية للخروج من المأزق الحالي، لافتًا في الوقت ذاته أن طريق الدبلوماسية ليس مفتوحًا إلى الأبد.

جدير بالذكر أن وفد دول الإيكواس سبق أن التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، وأكد عقب اللقاء أن مفاتيح اللعبة في يد المجلس العسكري.