طرح برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بـ"آداب أسيوط"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أنه سيتم طرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"؛ للدراسة بكلية الآداب في العام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادلة، والمحولين من الكليات الأخرى، والوافدين.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن البرنامج يأتي متوافقا مع احتياجات سوق العمل المحلي، وبدأت الدراسة به في العام الدراسي 2020/2021م، ويوفر البرنامج العمل في مجالات مختلفة، هي: أخصائي مساحة وخرائط، وأخصائي نظم ومعلومات جغرافية بالكثير من شركات الملاحة الجوية والبحرية، وشركات البترول، وشركات الإنشاء والتعمير، والمساحة الجيولوجية، ومؤسسات الأعمال الهندسية، وجهاز شئون البيئة، وهيئات الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، داخل وخارج مصر.

وأوضح الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب: إن خريج البرنامج يحصل على درجة الليسانس فى الآداب/ برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بمسمى وظيفي أخصائي مساحة، إضافة إلى أن طلاب البرنامج يقومون بالتدريب العملي في بعض الشركات، ومنها: شركة المقاولون العرب، وهيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، و شركات البترول بأسيوط، وبعض الشركات الهندسية.