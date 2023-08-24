إصابة أم وطفليها في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي الفيوم 

أصيبت أم وطفليها في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث.



وتبين إنقلاب السيارة بعد دخلة الطريق الإقليمي بإتجاه القاهرة ووجود 3 مصابين وهم أم وطفليها وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .