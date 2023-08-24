مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى الواسطي ببني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند دخلة أبو صير وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

وتبين مصرع مواطن وإصابة 15 آخرين وتم نقل الجثة و10 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام بينما نقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الواسطي المركزي بمحافظة بني سويف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .