الصين تحظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان

الخميس 24/أغسطس/2023 - 11:17 ص

أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أنها حظرت استيراد جميع المأكولات البحرية من اليابان، بعدما بدأت الأخيرة في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.

وذكرت سلطات الجمارك -حسبما أوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية- أن الحظر بدأ على الفور وسيؤثر على جميع واردات المنتجات المائية، بما في ذلك المأكولات البحرية، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعديل الإجراءات التنظيمية ذات الصلة من أجل تجنب مخاطر تصريف المياه على الصحة والسلامة الغذائية في البلاد.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يوما، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا، بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عاما على الأقل حتى تكتمل.