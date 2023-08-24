غدا.. " لما روحي طلعت " على مسرح مكتبة مصر الجديدة

يستضيف مسرح مصر الجديدة فى الثامنة من مساء غد الجمعة العرض المسرحي "لما روحي طلعت" الذي تقدمه فرقة لمسة المسرحية الحرة بعد غياب ٧ سنوات عن الساحة الفنية.



وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، يأتى استضافة العرض المسرحي وفقا لاستراتيجية الجمعية لتبنى المواهب الشابة لتشجعهم وثقل موهبتهم فى كافة الروافد الفنية.

تدور أحداث العرض المسرحي عن فتحي وهو الشخصية الانهزامية والسلبيه التي تواجه العديد من المشاكل منها ظروف المعيشة و فشل في الدراسة وبدل من ان يواجهها بقوه وأرادة و كان اختياره انه ينهي حياته بالانتحار لأنه الحل الاسهل والأسرع للهروب من الواقع الذي يمر به لكن صديقه يقوم بتقديم المساعده له والذهاب الي دجاله في محاولة لأنقاذه لكن الاحداث تتوالي والمشاكل والكوارث الكوميدية تزداد .



لما روحي طلعت بطولة محمد النبوي , محمد أشرف ( أوشا ) , دينا عبد الرحمن , نجلاء أحمد , كريم عباس ( بيسو ) , أيمن وحيد , حاتم محمد , مريم عصام , أسلام يمني , أحمد جمال , احمد بدوي

اكسسوارات ومكياج : نجلاء أحمد , شروق عصام , جنا صديق ، تصوير دعاية واعلان : اسلام يمني، تصميم بوستر دعايه واعلان : كريم عباس ( بيسو ) , مصطفي وجيه

ومساعدي أخراج : كريم عباس ( بيسو ) , مصطفي وجيه ،مخرج منفذ : أحمد علاء، تأليف : مصطفي حمدي ، أخراج : محمد النبوي.