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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اعتقال محتجين حاولوا اقتحام السفارة اليابانية بسول رفضًا لتفريغ "فوكوشيما"

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، باعتقال نحو 14 محتجًا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية رفضًا لعملية تفريغ مياه محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية.

وقد أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، بدء تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما في المحيط.

وأكدت الشركة في بيان لها، فجر اليوم، أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانًا، بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.

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