الخميس 24/أغسطس/2023 - 09:23 ص

أدانت الولايات المتحدة "بشدة"، استعانة كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ البالستية، فيما وصفته بانتهاك "وقح" لقرارات عدة أصدرها مجلس الأمن الدولي، محذرة من أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية أمنها وأمن حلفائها.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، آدريان واتسون قولها، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ البالستية، والذي رغم فشله، يشكل خرقا وقحا لقرارات عدة أصدرها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وأضافت واتسون أن هذه السلوكيات تزيد التوترات وتهدد بزعزعة الوضع الأمني في المنطقة وما يتخطاها.

وأكدت أن محاولة الإطلاق الصاروخي تضمنت تكنولوجيات ترتبط مباشرة ببرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) للصواريخ البالستية، لافتة إلى أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأميركي جو بايدن يقيم الوضع بالتنسيق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا.

وحثت المتحدثة، في بيانها، جميع الدول على التنديد بهذا الإطلاق ودعوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للقدوم إلى الطاولة للخوض في نقاشات جادة، مشددة على أن باب الدبلوماسية لم يغلق بعد، لكن بيونج يانج عليها أن تتوقف فورا عن أنشطتها المستفزة وأن تستبدلها بالتفاعل.

وقالت آدريان واتسون، في ختام بيانها، إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحرص على أمن الأراضي الأمريكية ودفاعات حلفائنا جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) واليابان".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق، عن فشلها في إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع.