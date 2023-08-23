ناقوس خطر بشأن نقص المياه في جنوب كازاخستان وإسطنبول

أعلنت السلطات في جنوب كازاخستان حالة الطوارئ في بعض الأجزاء التي ضربها الجفاف بسبب نقص مياه الري المنقولة من قيرغيزستان المجاورة وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي.

وأشارت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من مطالبة السلطات في تركيا، سكان اسطنبول بخفض استهلاكهم من المياه، حيث تواجه المدن الكبرى في أنحاء تركيا أزمة جفاف وسط درجات حرارة شديدة الحرارة في الصيف.

وتفيد التقارير بأن نهر إيرتيش، الذي ينبع في الصين ثم يتدفق إلى الشمال وتشهد كازاخستان وروسيا، يعاني من أدنى مستويات له منذ أواخر العصر السوفييتي.

ويأتي نحو 80 بالمئة من مياه الري في منطقة زامبيل بجنوب كازاخستان من قيرغيزستان، حيث حدث انخفاض كبير في تدفق المياه منذ بداية العام الحالي.

وتوقفت قيرغيزستان عن إمداد كازاخستان بمياه الري في أغسطس، مع انخفاض حجم المياه في الخزانات إلى ما يصل إلى عُشر الحجم المعتاد.

وفي الوقت الذي يغطي نظام الطوارئ بعض المناطق، يحاول المسئولون اتخاذ قرارًا بشأن المدفوعات للمزارعين الذين يعانون من ذبول المحاصيل.

وفي كازاخستان، تعتمد الزراعة على 65 في المئة من استهلاك المياه، ويأتي حوالي نصف المياه السطحية في البلاد، أي 44.9 كيلومتر مكعب، من الدول المجاورة مثل الصين وروسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.

تركيا والجفاف

أما في تركيا، نشرت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول بيانات توضح كيف أن السدود في أكبر مدينة في تركيا كانت ممتلئة بنسبة 33 في المئة فحسب حتى منتصف أغسطس الحالي، وهذا هو أدنى معدل تم تسجيله منذ تسع سنوات، في الوقت الذي تتضاءل فيه إمدادات المياه بسرعة في السدود التي تخدم العاصمة أنقرة وثالث أكبر مدينة تركية إزمير.

وحث عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو سكان المدينة البالغ عددهم 16 مليون نسمة على إنقاذ "كل قطرة ماء ثمينة تتدفق من الصنبور"، بعدما شهدت درجات الحرارة القصوى في تركيا مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا بلغ 49.5 درجة مئوية، إلى جانب الرطوبة العالية التي تم الوصول إليها في بعض المناطق.

ويُعزى الانخفاض الكبير في تدفق المياه في نهر إيرتيش جزئيًا إلى الجفاف، وقد يكون السبب الأكثر أهمية هو زيادة استهلاك الصين للمياه، الذي يتضمن تحويل المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية وغيرها من الاحتياجات، فضلًا عن بناء سدود متعددة على طول الجزء العلوي من نهر إرتيش. يصل إلى النهر.

ومن الممكن أن يكون للتدفق المنخفض لنهر إيرتيش عواقب بيئية خطيرة على كازاخستان؛ وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلص بحيرة بالكاش الكازاخستانية.