رئيس جنوب إفريقيا: نقدر سعي روسيا إلى إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية

أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، عن تقدير أعضاء البريكس لموقف روسيا بشأن جهود حفظ السلام الرامية إلى إيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا.

وقال رامافوزا - خلال الجلسة العامة لقمة البريكس بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - "شكرًا لكم على الاعتراف بالجهود التي تبذلها مجموعة من دول البريكس لتحقيق نهاية سلمية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات التي كنتم دائمًا على استعداد لها".. مؤكدًا أنه: "سيواصل أعضاء البريكس دعم الجهود المختلفة لإنهاء هذا الصراع".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن دول البريكس تتفق مع وجهة نظر الرئيس الروسي بشأن الحاجة إلى إصلاح نظام المجموعة الدولية، و"تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز عملية تمكين المرأة.. مُضيفًا: "أن إصلاح الأنظمة المالية الدولية هو أيضًا مسألة يجب على مجموعة البريكس الاهتمام بها، وسيتم الانتهاء من الإعلان في هذا الصدد".

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.