قرار جديد بشأن اتهام عامل بتعذيب ابنه حتى الموت ببولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل ١٥ يوما على ذمة التحقيقا، بعد توجية له تهمة تعذيب نجله حتى الموت، بغرض تأديبه ببولاق الدكرور.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بمقتل صبي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود صبي يبلغ من العمر 15عاما، وبه اثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

بعمل التحريات تبين أن والد المجنى عليه تعدى عليه بالضرب حتى الموت لتاديبه نظير عدم سماعه الكلام وتنفيذه أوامر والده، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.