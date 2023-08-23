لحظة تحطم طائرة على متنها بريغوجين قائد مجموعة فاجنر.. شاهد

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلجرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص.

وفقًا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

فيما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بأن قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة.

من جهتها أفادت وكالات أنباء روسية أن اسم بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.