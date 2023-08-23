فيلم "قلب من حجر" يحتل المركز الأول على نتفليكس في 91 دولة

تصدرت قائمة أفلام نتفليكس الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني علي التوالي ، عن فيلم الإثارة والجريمة والتشويق "قلب من حجر" (Heart Of Stone) للنجمة غال غادوت، متصدرا المركز الأول بـ 91 دولة في قائمة الأفلام الإنجليزية الأكثر مشاهدة عبر المنصة بواقع 35.2 مليون مشاهدة، منذ طرحه على المنصة يوم 11 أغسطس الجاري.

فيما احتل المسلسل الوثائقي لجوني ديب وطليقته آمبر هيرد "Depp V Heard" المركز الأول في قائمة المسلسلات الإنجليزية، بمشاهدة بلغت 16.2 مليون مشاهدة، حسب المنصة.

يشارك غادوت في فيلم "هارت أوف ستون" كل من جيمي دورنان، وعليا بهات، وصوفي أوكونيدو، وماتياس شفايغوفر، وإخراج توم هاربر، الذي أشار في مقابلة صحافية سابقة إلى أمله في أن يكون الفيلم بداية لسلسلة أكشن جديدة تقودها النساء.

ووسط توقعات لوجود جزء ثان من الفيلم، لم يتم تأكيد الأمر بعد من قبل المنصة، وذلك على الرغم من أن الفيلم لم ينته بأحداث مشوقة، بل ترك الأمور مفتوحة لعودة الجاسوسة الدولية "راشيل ستون"، تلك الشخصية التي تجسدها غال غادوت في الفيلم، في تكملة محتملة لجزء جديد.

تدور أحداث الفيلم، الذي يستغرق ساعتين و5 دقائق، حول عميل استخباراتي لوكالة حفظ سلام عالمية غامضة، يتسابق لمنع أحد المتطفلين من سرقة أخطر سلاح لديها وأكثرها قيمة، وهو ما يسمى في الفيلم باسم "القلب".