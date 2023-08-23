الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وحقيقة تعرض البلاد لعواصف وأمطار.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وحقيقة تعرض البلاد لـ عواصف ترابية وأمطار الفترة المقبلة.

وزفت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين، قائلة إن التحسن في الأحوال الجوية سيظل مستمرا ولن تكون هناك موجات حارة بمعظم محافظات الجمهورية لا سيما خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأرجعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية للنشاط النسبي للرياح خلال فترات المساء مما يقلل نسب الرطوبة ويساعد في تلطيف الأجواء، مضيفة أنه خلال فترات الصباح الباكر تعمل السحب على حجب أشعة الشمس وتلطيف الأجواء بشكل كبير.

وأكدت أن استمرار الأجواء الحارة خلال فترات الظهيرة أمر طبيعي بسبب فصل الصيف، مضيفة أن درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة بمعظم المحافظات حول المعدلات الطبيعية.

وتوقعت أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة ما بين 33 إلى 34 درجة خلال فترة النهار، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار يكون حار رطب قبل أن يشهد الطقس تحسنا خلال فترات الليل.

وحذرت منار غانم، من اضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، منبه بأن خليج السويس غير مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه بسبب ارتفاع الأمواج الذي يصل لـ3.5 متر.

وأشارت إلى أن البحر المتوسط معتدل تماما بسبب أن ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، ولذلك فإنه مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحيرة.

ولفتت إلى أن الأتربة والرمال المثارة تبقى في أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، بعض المناطق من أبو سمبل» يمكن أن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لكن لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مردفة أن فرص سقوط الأمطار انخفضت بشكل كبير لتكون خفيفة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

