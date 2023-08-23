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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مدير إحدى العائمات لقيامه بإلقاء مخلفات ذبح الماشية بمياه النيل في القاهرة

فيديو عبر تطبيق واتس
فيديو عبر تطبيق "واتس آب"
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بالقاهرة وإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وقالت وزارة الداخلي فى بيانا لها، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وأضافت: بالفحص تم تحديد العائمة المشار إليها والمدير المسئول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها. 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شرطة مصر القديمة بالقاهرة مخلفات الذبح بمياه النيل