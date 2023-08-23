حملات مكبرة لضبط مخالفات توصيل المياه في دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ،استمرار أعمال الرصد واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة بالمدينة والتصدي بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتعدى على مرفق مياه الشرب.

وقال إن لجنة الخلسة قامت بشن حملة مكبرة بمنطقة الساحل والشاليهات بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة .



اسفرت تلك الحملة عن فصل عدد ٣٣ وصلة خلسة وضبط عدد ٣ مواتير رفع وعدد ٤ عدادات مياه معطلة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحصيل الفورى للغرامات طبقا للقواعد ومعدلات الاستهلاك وإيقاف التعامل .

فى سياق متصل تم تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.

واكد رئيس الجهاز استمرار اعمال اللجنة والتصدى بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب لما يتوفر بالمدينة حاليا من مراحل للتطوير والفرص الاستثمارية.

كانت قد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط هى " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية .

تناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق و مناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها ، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم.