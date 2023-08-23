ضبط تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط )، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ575 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.