رفع 20 طن مخلفات وتسوية نواتج الحفر ضمن مشروعات حياة كريمة بأبو مناع في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، من رفع 20 طنًا من المخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، بعد الانتهاء من حفر كابلات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ورفعت الحملة برئاسة حمادة صلاح جيلاني، أكثر من 20 طن مخلفات، وتسوية وتمهيد ورش طريق مسجد النور، بعد انتهاء حفر كابلات الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة، وفقًا لتوجيهات محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، ورئيس المركز عبداللاه خبير.

وأوضح رئيس القرية، أنه تم تمهيد وتسوية ورفع المخلفات من شارع مسجد النور في أبو مناع غرب، بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة ورش طريق ترعة المرة إلى مشاية طريق اللبني، من أجل العمل على راحة سير المارة والسيارات في شوارع القرية.

وأكد جيلاني، أن العمل يسير على قدم وساق حتى الليل، تيسيرا على المواطنين فى تمهيد وتسوية الطرق، عقب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بالصرف الصحي أو المياه والكهرباء، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية قرى الريف المصري.