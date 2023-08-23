قمة بريكس.. بنك الصين يعتزم استثمار 10 مليارات راند في جنوب أفريقيا

أعلن "بنك الصين"، المملوك للدولة، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الصناعية بجنوب أفريقيا لدعم برنامج تمويلي بقيمة 10 مليارات راند (حوالي 53 مليون دولار) لمشروعات في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت مجلة "مينينج ويكلي" الجنوب أفريقية، التي أوردت ذلك، إن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش قمة "بريكس"، المنعقدة في جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، تهدف أيضا إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين البنك الصيني ومؤسسة التنمية الصناعية الجنوب أفريقية.

وأشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم ثانية أيضا بين وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل، وصندوق التنمية الصيني لأفريقيا، موضحة أن هذه المذكرة على وجه التحديد تتعلق بالتمويل المشترك لمشروعات الاقتصاد الأخضر، لا سيما المرتبطة بمعالجة المعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية.

وأضافت أن هذه القطاعات تتمتع فيها دولة جنوب أفريقيا على وجه الخصوص بمكانة جيدة إلى حد ما؛ نظرا لأنها تعيد ميناء التصدير لمعادن مثل النحاس والكوبالت من دولتي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلق وزير التجارة الجنوب أفريقي على توقيع مذكرتي التفاهم قائلا: "تمهد مذكرتي التفاهم الطريق أمام التعاون في مجال الصناعات التحويلية مما سيساهم بشكل كبير في النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي في جنوب أفريقيا".

