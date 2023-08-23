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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أنت أقوى من المخدرات".. صندوق مكافحة الإدمان ينفذ حملة لتوعية العاملين بمياه الدقهلية

جانب حملات التوعية
جانب حملات التوعية
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استقبل اليوم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فريقا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية العاملين بالشركة بالشق الوقائي والعلاجي للتدخين والإدمان، من خلال عقد لقاءات مع العاملين بالشركة، وتعليق الملصقات، وتوزيع المطبوعات التي ترفع شعار "أنت أقوى من المخدرات".

جاء ذلك ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان (وقائيًا - علاجيًا - قانونيًا)، بمشاركة خبراء ومتطوعي الصندوق بالمحافظة؛ للتأكيد على نشر الوعي بأخطار الإدمان والتعاطي.

وقد بدأ الفريق في تنفيذ حملتهم بتوعية العاملين بكل من محطة مياه ميت علي والمالحة، ومحطة مياه برق العز، ومنطقة مركز المنصورة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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