جلوس فيراتي على دكة سان جيرمان يفتح الأبواب أمام صفقات "روشن"

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري "لدورى روشن".

ويعد خروج فيراتي من حسابات لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، فتح الأبواب امام مستثمري الدورى السعودى للمحترفين للتحدث معه للانتقال فى الفترة الحالية.

وتحدث فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تلك الأنباء ونفى وجود مفاوضات من الأساس بين أهلي جدة وفيراتي.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الأهلي لم يفتح محادثات أبدا للتعاقد مع ماركو فيراتي، على الرغم من التقارير الأخيرة".

وأضاف: "لم توجد مفاوضات من الجانب السعودي سواء مع باريس سان جيرمان أو ممثلي فيراتي".

وأنهى حديثه قائلاً: "النادي السعودي الوحيد الذي يجري محادثات مع ماركو فيراتي هو الهلال، وسبق أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية منذ شهر".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق أن فيراتي اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع أهلي جدة، لكن الناديين لم يتفقا على شروط الصفقة حتى الآن.