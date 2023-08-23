روسيا: تدمير 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية

أفاد أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، اليوم الأربعاء، بأنّ الجيش الروسي دمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال أوليج تشيخوف، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إنّ الوحدات المتقدمة بدعم من المدفعية والطيران تمكنت من تدمير قوات العدو في منطقة أوروجايني، وتدمير 3 نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، وجرى منع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية.

وأضاف: "دمرت مدفعية المجموعة معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وشاحنات صغيرة محملة بالقوى البشرية في مناطق مزرعة أوكتيابر وبريتشيستوفكا".

وتابع: "في محيط ستارومايورسكي بدونيتسك، جرى تدمير مستودع ذخيرة وأربعة معاقل للمسلحين وأماكن تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفت إلى أن القوات أحبطت محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوي داروفكا بنيران المدفعية، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة في منطقة نوفوي ميخالوفكا.

وأوضح أنّ مقاتلي مجموعة "فوستوك" دمروا مدفع هاوتزر أمريكيا من طراز "إم777" بالقرب من روفنوبول، ومدفع هاوتزر بريطانيا من طراز "إف إتش 70" جنوب تيميروفكا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "أم 113" بالقرب من مزرعة أوكتيابر، كما أنّ أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين.