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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس "الوطنية للانتخابات": إشراف قضائي والإعلان عن الجدول الزمني قريبا

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة
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قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توقيع بروتوكول بالأمس مع هيئة البريد المصري للاستفادة من انتشارهم الواسع على مستوى أنحاء الجمهورية للمساعدة في نقل المهمات واللوجستيات الخاصة بالهيئة.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك سعى لتوفير تقنية حديثة خاصة بمعرفة الموقع الجغرافي للشخص ويمكن من خلال عمل مشاركة للموقع والسير من خلال الموبايل للوصول للجنة الانتخابية الخاصة به.

وتابع أن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة له أن القضاة متواجدون منذ لحظة الإعداد للجدول الزمني والوصول للانتخابات ثم الفرز وإعلان النتيجة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحبر الفسفوري هو إحدى الضمانات للناخب لأداء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكافة المواعيد الإجرائية قريبًا. 

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