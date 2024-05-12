غدا .. "صناعة العرائس" ورشة فنية للأطفال في مكتبة مصر الجديدة

تطلق مكتبة مصر الجديدة للطفل صباح غد الاثنين ، ورشة عمل عن كيفية صناعة العرائس والتى تستهدف الاطفال من عمر 6 سنوات حتى 12 عام .

تأتي هذه الورشة في اطار البرنامج الثقافى للمكتبة عن شهر مايو الحافل بالانشطة الفنية والثقافية والابداعية لتنمية فكر ومدارك الاطفال والنشء .

إن الورشة تدريبية عن كيفية تصنيع العرائس بأبسط الخامات في محاولة جديدة لاستخدام الاكواب و ورق الكانسون وتلوينها وتطويعها لعمل أشكال وأفكار متعددة للعروسة ، وتشهد ورش العمل التى تنظمها المكتبة اقبالا كبير من الاطفال واولياء الامور لما فيها من شق تعليمى في اطار ترفيهى محبب للاطفال .

يذكر ان فن العرائس موجود منذ مصر القديمة ، التي ارتبطت بالطقوس الدينية والمراسم السحرية، ودمى الأطفال في مصر الفرعونية المصنوعة من الخشب والعاج والقماش، فضلا عن عرائس الخيوط، وعرائس القضيب، وعرائس العصا، وعرائس اليد، وعرائس الأصابع، وعرائس الأشخاص (الأقنعة)، التي تعكس تطور فن العرائس في مصر.