افتتاح الدورة التدريبية المتقدمة عن استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والاستاذ الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي و الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، و الدكتور هاني كسبان رئيس قسم الهندسة والأجهزة العلمية والمنسق الوطني للدورة اليوم الأحد، الدورة التدريبية المتقدمة عن استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية والصناعة والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد على مدار خمسة أيام.



وتأتي أهمية هذه الدورة في إطار الدور الهام لاستخدامات تطبيقات النظائر المشعة في مجال الصناعة وخاصة في صناعات البترول، البتروكيماويات، الفوسفات، الأسمنت والحديد والصلب والسكر والزجاج، والذهب حيث يتم استخدام هذه التطبيقات بهدف تحسين كفاءة العمليات الصناعية وسلامة وجودة المنتجات والكشف عن الأعطال وتستخدم هذه التطبيقات في نطاق واسع على مستوى دول العالم.



وصرح الدكتور هاني كسبان المنسق الوطني للدورة بأن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين من الدول العربية للتعرف على أنواع النظائر المشعة المفتوحة والمغلقة والتي تستخدم في الأنشطة الصناعية وكذلك الجدوى الاقتصادية لها، كما ستتناول الدورة بعض الموضوعات الهامة مثل استخدام النظائر المشعة في قياس معدل تدفق السوائل والغازات في العمليات الصناعية، وكذلك استخدام النظائر المشعة المفتوحة في قياس زمن الخلط بين المركبات، ومعرفة أماكن الأعطال مثل الأنسداد أو التسريب في المواسير أو المبادلات الحرارية، كما تشمل عروض عن استخدام النظائر المشعة المغلقة في قياس التأكل والترسيب داخل المواسير وكذلك قياس مستوى المواد داخل الخزانات.

كما تشمل أيضاً استخدام النظائر المشعة المغلقة في عمليات المسح لأبراج التقطير لمعرفة العيوب وكذلك في التصوير الإشعاعي لمعرفة عيوب اللحامات في مواسير الغاز و البترول على سبيل المثال ً، كما أكد بأن الدورة ستشمل أيضاً تدريباً عملياً عن حالة دراسية لإستخدام النظائر المشعة في صناعة البتروكيماويات والتعدين والفوسفات والأسمنت.

وسيقوم بتنفيذ الدورة خبراء وعلماء قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص بهيئة الطاقة الذرية الذي يعتبر مدرسة علمية في مجالات الأجهزة الالكترونية والتطبيقات الهندسية للنظائر المشعة.



وصرح الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية بأن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2024 وأنه سيشارك بها عدد ١٦ من الباحثين يمثلون بعض الدول العربية وهي مصر، سوريا، الأردن، موريتانيا ولبنان. وهي تهدف لعرض الخبرات في مجال تطبيقات النظائر المشعة في الاختبارات اللااتلافيه للاستخدامات الصناعية.



وذكر الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أن هذه الدورة هي إحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية خلال هذا العام. وهي تتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين و العلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام النظائر المشعة في التطبيقات الصناعية المختلفة لخدمة الأنشطة الصناعية.

وصرح الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بان الدورة تأتي في إطار دعم الهيئة لبرنامج التعاون الدولي مع الهيئة العربية للطاقة للذرية والذي يسعى لنقل خبرات العلماء بهيئة الطاقة الذرية للأشقاء من الدول العربية وكذلك التدريب العملي بمنشآت ومعامل الهيئة المتقدمة في المجالات المختلفة.

وأفاد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الدورة تؤكد على دور مصر لدعم ونقل الخبرات لجميع الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.