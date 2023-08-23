في ذكرى وفاته.. من هو القديس يوجين من أردسترو الأسقف؟

تحيى الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكرى وفاة القديس يوجين من أردسترو الأسقف، وولد يوجين في القرن السادس الميلادي، كان أصله من لينستر: كان والده كاينيتش، من السلالة اليونانية الملكية لوجير لورك، ووالدته موينديتشا ، من موغدورني.د

وعندما كان لا يزال طفلاً ، تم اختطافه من قبل القراصنة مع طفلين آخرين تيغيرناش وكويربر، وتم نقلهم إلى إنجلترا ثم إلى بريتاني، حيث تم بيعهم كعبيد، وعملوا لسنوات في مطاحن الحبوب الملكية في بريتاني .

في أحد الأيام ، كما يقال ، وجد القبطان الأولاد يقرؤون، بينما كانت الملائكة يعملون في مكانهم. فأطلق سراحهم على الفور وعاد إلى وطنه ودرس لبضع سنوات في دير روسنات.

ولكن بعد ذلك قرر القديس لوخان والقديس إينا تأسيس دير في مقاطعة ويكولو ، حيث مكث هناك لمدة خمسة عشر عامًا، بعد ذلك ساعد مع القديس تيجيرناش، العبد زميله ، في إقامة دير كلونز في وادي مورن في أيرلندا الشمالية.

ثم ذهب مع تلاميذه إلى اردسراتا، ونال تقدير الجميع هناك تم انتخابه أسقفًا. في أيرلندا.وكان يسوس إبرشيته بكل جد وإخلاص، وربح نفوس كثيرة إلى خراف السيد المسيح، وكان يجسد كلمات الانجيل في أقواله وأفعاله.

وكان وهو الأول من سلسلة هذا كرسي اردسراتا الأسقفي، وهو المقعد الذي تم نقله عام 1254، ثم إلى ديره، ويوم عيده في جميع أنحاء أيرلندا هو يوم 23 أغسطس618، يوم وفاته .

وأعلنه البابا لاون الثالث عشر قديساً في 19 يونيو 1902م .