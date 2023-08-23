بالفيديو.. رئيس الهيئة الوطنية: نرحب بأي منظمات محلية أو دولية لتغطية الانتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إصدار بيان صحفي منذ يومين تم الإعلان فيه عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وهذه المستندات تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة وبعضها يستخدم داخل الهيئة نفسها، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن الاستعداد لتوفير كميات من الحبر الفسفوري لاستخدامها في الانتخابات.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع بروتوكول بالأمس مع هيئة البريد المصري للاستفادة من انتشارهم الواسع على مستوى أنحاء الجمهورية للمساعدة في نقل المهمات واللوجستيات الخاصة بالهيئة.

وتابع، أنه من المعروف في المراحل السابقة أن الناخب يمكنه الدخول على موقع الهيئة على الإنترنت ويكتب رقم بطاقة الرقم القومي ويظهر له مقر اللجنة الانتخابية ولكن نسعى لتوفير تقنية حديثة خاصة بمعرفة الموقع الجغرافي للشخص ويمكن من خلال عمل مشاركة للموقع والسير من خلال الموبايل للوصول للجنة الانتخابية الخاصة به.

وأردف، أن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة له أن القضاة متواجدون منذ لحظة الإعداد للجدول الزمني والوصول للانتخابات ثم الفرز وإعلان النتيجة، موضحًا أن هناك بعض المنظمات الموجودة والمقيدة بالفعل ولها تصاريح سابقة، والموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات به ما يخص بتسجيل المنظمات ونرحب بأي منظمة محلية أو دولية من خلال الشروط والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل الهيئة.