عمر كمال يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك بلدية المحلة

تعادل عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي في مرمى بلدية المحلة بالدقيقة 78 من عمر المباراة التي تقام باستاد المحلة ضمن مباريات الـ 22 من الدوري الممتاز.

وتقدم ماجد هاني لاعب بلدية المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي بالدقيقة 56.



كاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 26 ولكن نجح حارس البلدية في التصدي لتسديدة الجنوب إفريقي.

واعتمد البلدية على الهجمات المرتدة خلال أحداث الشوط الأول ولكن دون خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

ضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمي : مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - على معلول.

خط الوسط : أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم.

الهجوم : بيرسي تاو - محمود كهربا.